El excandidato presidencial de la MUD Edmundo González Urrutia afirmó este viernes que regresará al país antes del 10 de enero, para asumir como presidente electo tras las elecciones presidenciales.

Así lo ha afirmado este viernes en una rueda de prensa ofrecida este viernes en A Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra) tras participar en el Foro La Toja.

«Si el presidente Maduro adelantó la Navidad, no sería raro que yo pueda adelantar mi regreso también. Voy a regresar lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en el país. El 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro a que la voluntad popular de ocho millones de venezolanos se acredite ese día», expresó según agencias.

Preguntado por cuántas figuras como él mismo o como Juan Guaidó hacen falta para acabar con el mandato de Maduro, el opositor ha contestado de forma tajante: «Uno solo, un solo Edmundo».

«Somos personajes distintos. A Guaidó lo designó la Asamblea Nacional y yo obtuve el respaldo de cerca de ocho millones de venezolanos. Son dos situaciones distintas», ha señalado.

Durante su intervención en el foro, reiteró que fue amenazado para salir de Caracas.

«No me he cansado de decirlo y subrayarlo con toda la fuerza posible, mi salida del país es solo temporal, pero no por ello deje de verme obligado de alejarme de Venezuela a causa de presiones innenarrables, amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi familia», aseveró.

«Soy uno más de esta migración forzado a dejar nuestra tierra».

Ahora, siguió, toca acompañar a la diáspora para ser «vocero» de todas las gestiones que puedan hacerse para «al más alto nivel» motorizar la solidaridad española y por extensión de Europa, con la causa democrática venezolana.