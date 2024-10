La situación económica en Venezuela ha llevado a los comerciantes a buscar formas de mantener su competitividad. Según Fausto Romero, coordinador sectorial de Consecomercio, es legal que los comerciantes cobren a sus clientes según la tasa oficial del euro fijada por el Banco Central (BCV). Esto se debe al desfase del 20% entre el dólar oficial y el paralelo.

«¿Es legal el cobro en euros? Es legal, o sea, no solamente en euros, puede ser en cualquier moneda, porque es el mayor valor de la moneda, o sea, en este momento nosotros, cuando yo he escuchado que, si es legal lo del euro o cobrarlo en otro, es que no hace referencia de una sola moneda, dice el de mayor valor», explicó Romero.

La realidad económica en Venezuela es compleja. Los comerciantes enfrentan desafíos para mantener sus negocios a flote debido a la escasez de divisas y la inflación.

«vamos viendo una realidad que hay un diferencial que supera ya unas expectativas que para reponer todos esos materiales, esas materias primas, y sobre todo en este momento que estamos ya entrando en la Navidad, donde todos los comercios están ya comprando, ya adquirieron esos productos de primera necesidad, esos productos que se van a vender en los próximos días», señaló Romero.

En este contexto, los comerciantes han sido multados y sus comercios cerrados por no ajustarse a las regulaciones cambiarias. Sin embargo, Romero sostiene que los comerciantes no se oponen a los impuestos, sino que estos deben ajustarse a la situación económica del país.