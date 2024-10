El asesor para asuntos internacionales del Gobierno brasileño, el excanciller Celso Amorim expresó este martes que, la reacción de Nicolás Maduro ante su no ingreso a los BRICS tras el veto por parte de Lula da Silva, ha sido «desproporcionada».

“La reacción de Nicolás Maduro por no haber ingresado a BRICS, atacando a Lula y a Itamaraty, es desproporcionada. El principal interés de Brasil es evitar que Venezuela se convierta en el foco de rivalidades geopolíticas que amenazan la paz en América del Sur”, declaró según O Globo.

“La posición con respecto a Venezuela ha obedecido a tres principios: la defensa de los principios democráticos consagrados en acuerdos internacionales, como la Carta de la OEA o el Protocolo de Georget (…)Hoy hay un consenso prácticamente generalizado, porque es lo que he escuchado de varios interlocutores con los que he hablado, de que el reconocimiento de Guaidó creó una situación de bicefalia, que no puede volver a repetirse”, agregó Amorim.

Asimismo, el funcionario indicó que “Brasil está abierto a contribuir, si hay disposición de ambas partes. Por eso hemos tratado de preservar la capacidad de diálogo con las dos partes”.

Por último, indicó que “recibí información de que los observadores de la oposición no habían podido recibir copias de las papeletas, las llamadas actas de las mesas electorales, y transmití esta información al Centro Carter para que investigaran lo sucedido”.

Nadie nos callará: Maduro en Caracas tras veto de Brasil en los BRICS

El primer mandatario Nicolás Maduro llegó la noche de este sábado a Caracas, tras haber asistido a los BRICS 2024, en los que Venezuela no pudo acceder como miembro del bloque tras veto de Brasil.

«No existe fuerza en esta tierra que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela, ni hoy ni mañana ni nunca, nadie vetará ni callará a Venezuela y el que lo intente se secará (quedará en el olvido)», dijo en un breve acto de bienvenida transmitido por VTV, sin mencionar a Brasil o a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. «Ratifica, plenamente, que estamos del lado correcto de la historia y estamos a la vanguardia del mundo nuevo que ha nacido, el mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar», añadió.

«Es siempre muy emocionante llegar a la patria porque además venimos de cumplir una tarea de manera impecable, llevar la moral de Venezuela al mundo».

Brasil se ha negado a reconocer a Maduro como presidente, y ha pedido reiteradamente que el CNE publique las actas electorales para demostrar el triunfo del líder chavista sobre el opositor Edmundo González Urrutia.

Saab: Lula no tuvo ningún accidente, mintió para no ir a los BRICS y «vetar a Maduro»

El fiscal general, Tarek William Saab afirmó que el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mintió y manipuló sobre el accidente doméstico que tuvo la semana pasada, para no asistir a la Cumbre BRICS en Rusia, por lo que debe ser investigado.

En una publicación en Instagram, Saab dijo que fuentes directas y cercanas desde Brasil le informan que Lula da Silva aliado histórico del chavismo, «manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los BRICS, y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela, eludiendo su responsabilidad ante el presidente Putin, los demás mandatarios asistentes y en particular, el presidente Nicolás Maduro Moros».

Aseveró que esto lo pudo corroborar con el video que circuló este viernes «donde se ve al presidente Lula sano, en uso de sus facultades y actuando con total cinismo».

«Mientras, existe gran malestar en la izquierda latinoamericana y los movimientos revolucionarios del mundo por la indigna y nefasta actuación de su gobierno en dicha Cumbre al vetar y agredir cobardemente a Venezuela, siguiendo de manera obediente las instrucciones de los enemigos históricos de nuestros pueblos».

Insistió en que el presidente de Brasil reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho “accidente”, para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado.