El excanciller venezolano Jorge Arreaza estimó que es hora de recordar a Brasil los «principios más elementales» de su Constitución sobre las relaciones internacionales, luego de que el Gobierno de Lula da Silva reiteró que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo el 28 de julio.

«Parece que a la gran academia y casa de la diplomacia brasileña, Itamaraty (sede de la Cancillería de Brasil), y a algunos de sus asesores hay que recordarles los principios más elementales de la Constitución de su país y de la Carta de las Naciones Unidas», escribió en Telegram.

A «manera de simple recordatorio», el también secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) compartió el artículo 4 de la Constitución brasileña, que establece que el país «se rige en sus relaciones internacionales» por los principios de «autodeterminación de los pueblos» y «no intervención», así como «igualdad de los Estados» y «solución pacífica de los conflictos».

Esto luego de que este martes, el asesor para asuntos internacionales del Gobierno brasileño, Celso Amorim declaró que en las elecciones del 28 de julio «el principio de la transparencia no fue respetado», al no ser publicados los resultados detallados, por lo que la proclamada victoria de Maduro no puede ser reconocida, ni tampoco el triunfo que le atribuye la oposición mayoritaria a Edmundo González Urrutia.

Amorim explicó que, en sus intentos de mediación, Brasil se ha orientado por los principios de «defensa de la democracia, no injerencia en asuntos internos y resolución pacífica de las controversias».