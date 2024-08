El rector de la UCAB, padre Arturo Peraza hizo un llamado este lunes a la oposición democrática y al Gobierno de Nicolás Maduro, a mantener la sindéresis en medio del conflicto que se ha desarrollado tras las elecciones del 28 de julio.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, afirmó que una de las causas de la situación que vive el país es que no hubo acuerdo político antes, durante y no lo ha habido después de la elección que, según el CNE ganó Nicolás Maduro y dejó a la MUD y su candidato Edmundo González Urrutia en segundo lugar.

«Los actores que deben negociar son los que tienen que presentar los escenarios reales. El problema es que haya gobernabilidad, para que haya un equilibrio en el país que hoy no los tenemos. Los ejercicios de acciones violentas como manifestaciones, la represión excesiva nos dice que hay un desequilibrio. Es alarmante que hablen de números de personas detenidas, eso no está bien y hay que llamar a la sindéresis. Porque el país debe tranquilizarse y es una responsabilidad de los líderes políticos», remarcó.

A su juicio, es fundamental el rol que cumple la comunidad internacional, para que haya un «proceso serio donde los actores políticos entiendan que es necesario sentarse y negociar».

Apuntó que esto es parte de lo que expresó el papa Francisco hace unas horas.

«El tema de la verdad en función de una negociación que puede traer paz, no es contradictoria la transparencia de los resultados. No es que yo tengo el poder y tú no, ese juego nos ha hecho mucho daño. El contexto país demanda mucho más equilibrio, y es lamentable porque uno había sentido que se había reducido la polarización lo que era positivo para la economía y ahora, tenemos que recobrar la sindéresis política», insistió.

En este punto, aseveró que esta es una situación inédita que necesita una «solución creativa».

Resaltó que el CNE debe asumir la responsabilidad de publicar las actas, como lo ha pedido la comunidad internacional. «Múltiples voces insisten al CNE que cumpla con sus obligaciones».

«La publicación de los resultados, la publicación de las actas que debía ocurrir de inmediato, el 29, el día 30. No hay ninguna razón, incluso el hackeo se pudo haber mostrado por auditoria el día 29. Debió haberse realizado con la participación de todos los actores», rechazó.