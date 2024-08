La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado afirmó este martes que, los venezolanos pueden confiar en que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y afirmó que superarán cualquier obstáculo para demostrarlo.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, MCM destacó que hoy el mundo observa «boquiabierto» lo que lograron los venezolanos con la participación ciudadana el pasado domingo 28 de julio.

«Hemos superado uno por uno los obstáculos gigantes, hemos desafiado la fuerza del mal y hemos logrado uno por uno, nuestros objetivos».

Enumeró que, primero despertó un país que estaba «defraudado y desesperanzado», y se unió en torno a los valores de familia, trabajo decente, dignidad, verdad y amor. En segundo lugar, lograron la Primaria; en tercer lugar, y a pesar del «atropello y provocaciones», la oposición democrática llegó al 28 de julio con Edmundo González Urrutia como su candidato.

«Montamos la plataforma 600K compuesta por cientos de miles de voluntarios y comanditos, y estuvimos en cada centro protegiéndonos, ayudándonos, cuidando los votos».

Machado enfatizó que la alternativa democrática tiene las «pruebas blindadas y disponibles para quien quiera ver y comprobar el triunfo de EGU».

«Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar, que Edmundo González Urrutia es el presidente electo» y subrayó que ahora viene una quinta etapa que corresponde a hacer valer la voluntad de los venezolanos.

Reconoció que nadie dijo que sería fácil, pero remarcó «que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final. Nadie de este movimiento formidable que ha unido a millones puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos, tenemos un papel muy importante en esta etapa y las que vienen después».

Por tanto, pidió firmeza a todos los venezolanos dentro y fuera del país: «Unidos somos invencibles, quieren intimidarnos para que nos nos comuniquemos, pero siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, activados, nos cuidamos en la calle y también en redes sociales. El miedo no nos va a paralizar, lo vamos a superar, no dejaremos las calles», prometió.

Asimismo, señaló que necesita perseverancia y explicó que habrá momentos de encontrarse en las calles y otros de pausa para evaluar estrategias.

«A todos los obstáculos les daremos la vuelta y los revertiremos, si nos cierran una puerta, entramos por otra parte».

También le pidió confianza a los ciudadanos: «Cada etapa de esta lucha tiene su desarrollo y su tiempo, y es parte de nuestra estrategia».

«Todos tenemos confianza y fe unos en otros y en nuestro movimiento, yo confío en cada uno de ustedes; no se dejen intimidar, deprimir por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos. No lo permitan, ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas. Tenemos la inteligencia, la firmeza, serenidad porque esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal y Dios está con nosotros. Lo vamos a lograr. Que Dios nos bendiga».

MP abre investigación contra MCM y González Urrutia

La Fiscalía inició este lunes 5 de agosto una investigación penal contra Edmundo González y María Corina Machado tras la difusión de un comunicado en el que, según el Ministerio Público, se anuncia falsamente un ganador de las elecciones presidenciales, en contra de lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En su comunicado, el Ministerio Público señala que el documento emitido por González y Machado incita a funcionarios policiales y militares a desobedecer las leyes. «El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa al país que como consecuencia de la difusión de un Comunicado por parte del ex candidato Edmundo González y la ciudadana María Corina Machado en donde al margen de la Constitución y la Ley, falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el Conseja Nacional Electoral, único órgano calificado para hacerlo, y en el cual se hace una abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes; ha decidido abrir una investigación penal a ambos firmantes del írrito documento», se indica en la nota oficial.

El organismo agrega que, en el pronunciamiento, se observan posibles delitos como usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración.

El CNE es el único ente autorizado para anunciar los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela, sin embargo, la pronta proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo tras una serie de irregularidades en los comicios puso en tela de juicio la transparencia del proceso.