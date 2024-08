El director de Datanálisis, José Gil Yepes expresó este jueves que, no luce factible que se haya perpetrado un hackeo al sistema del Consejo Nacional Electoral, según han explicado expertos.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Gil Yepes destacó que expertos en el tema han dicho que no se puede hackear el sistema de transmisión electoral porque no es digital sino analógico.

«No funciona por internet sino a través de líneas telefónicas, una por mesa; o sea que habría que haber intervenido 30.000 líneas a la vez. Eso no luce factible», enfatizó.

El pasado 30 de julio, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab anunció que el MP abrió una investigación sobre un presunto intento de ataque informático al sistema electoral, señalando como presuntos implicados a los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Lester Toledo, tras las elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado presidente por el CNE.

Saab alegó que el sistema electoral sufrió un «ataque desde Macedonia del Norte», con el propósito de «alterar los datos» provenientes de los más de 15.000 centros de votación.

«Querían adulterar las propias actas de votación del sistema automatizado, en un ataque que ralentizó el envío de actas para el escrutinio».

