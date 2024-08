La dirigente de Vente Venezuela María Corina Machado será nominada al Premio Nobel de la Paz en un evento que se llevará a cabo en el American Museum of the Cuban Diáspora, en Coral Way, Miami.

La nominación ha sido organizada por un grupo de líderes académicos que, bajo las reglas de la Fundación Nobel, la han seleccionado por considerar que su labor justifica ampliamente este reconocimiento.

“El auspicio de estos nominadores se revelará en el magno evento del sábado 17 de agosto a las 4:00 p.m. en Bayfront Park de Miami, titulado: ‘Ganó Venezuela: gran protesta mundial por la verdad, ¡gloria al bravo pueblo!’”, según indicaron en un comunicado de prensa los organizadores del evento.

Además, se adelantó que en las semanas siguientes se llevarán a cabo diversas actividades y eventos en apoyo a Machado y su nominación. Estos actos buscan mantener la atención sobre la situación en Venezuela y el trabajo de Machado en favor de los derechos humanos y la democracia.