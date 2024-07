La líder de la oposición tras su triunfo en la Primaria, María Corina Machado afirmó este miércoles que han ofrecido no solo a Nicolás Maduro, sino a diferentes figuras del chavismo, una negociación «seria» con garantías, pero esto no se ha dado.

Así lo expresó en entrevista concedida al medio colombiano Blu Radio.

Sobre el futuro de Venezuela, en caso de un triunfo de la oposición, dijo que buscarán establecer un sistema de justicia que garantice los derechos de todos los venezolanos, sin venganza ni persecución.

Aclaró que el objetivo es la reunificación, la convivencia y la justicia. Esto, es respuesta a si han entablado algún tipo de acuerdo o negociación con Maduro en caso de que él salga perdedor y sea arrestado o no:

“(…) Absolutamente no. Nosotros no estamos involucrados en esa negociación. Le hemos ofrecido no solo a Nicolás Maduro, sino a representantes de distintos sectores del régimen, nuestra disposición a establecer una negociación seria con garantías para las partes. Obviamente, el contenido de esa negociación no es prudente, razonable hacerlo público, porque además la negociación no se ha dado”, declaró.

En cuanto a las posibilidades de reconocimiento de la derrota por parte de Maduro, MCM aseguró que confía en la conciencia de la gente y en la organización del proceso electoral. Asimismo, ratificó que tienen una avalancha de votos y una estructura de defensa robusta en cada centro y mesa de votación del país.

“Aquí lo importante es que la gente tiene la conciencia de que somos la mayoría y cada ciudadano está dispuesto a defender su voto. Ahora, si vamos a un proceso electoral, hasta donde yo sé, las elecciones dependen del número de votos, no del que esté en el poder, le guste o no le guste, acepte o no acepte. Es si están o no están los votos y lo que nosotros hoy en día tenemos es una avalancha de votos y una organización para defenderlos robusta, como nunca. Vamos a tener todos los testigos, los coordinadores, los movilizadores, los receptores, todos en cada uno de los centros y mesas de votación del país”, precisó.