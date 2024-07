El presidente Nicolás Maduro cerró su campaña electoral este martes 23 de julio en San Carlos, estado Cojedes. Allí, el mandatario nacional rechazó presuntos planes desestabilizadores impulsados por gobiernos extranjeros y reafirmó su compromiso con la defensa de Venezuela.

Maduro declaró estar «firme y preparado para seguir dando la batalla por Venezuela, y seguir conquistando nuevas batallas». Afirmó que Venezuela no caerá en manos del fascismo y denunció los intentos de golpes de Estado contra él y el fallecido presidente Hugo Chávez, atribuyéndolos a la oposición, a la que calificó de «extrema derecha fascista racista».

«Venezuela va a decidir si caemos en el hueco oscuro del capitalismo salvaje o construimos la independencia», expresó.

El candidato del oficialismo subrayó la importancia de las elecciones del próximo 28 de julio, instando a los ciudadanos a votar por «el Gallo Pinto» para garantizar la paz y la continuidad de la Revolución Bolivariana.

«Vine a abrazarlos a todos y todas, siento el más inmenso amor del pueblo cojedeño, se lo noble que son. No he sido títere de nadie, soy, he sido y seré un presidente independiente, solo respondo a las dos poderes, en el cielo al de Dios y en la tierra al pueblo noble y soberano», declaró.