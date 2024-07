El economista y analista político Luis Vicente León abordó en su cuenta de X la reciente reanudación de las negociaciones bilaterales entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela.

Según León, una negociación solo se concreta cuando ambas partes consideran que están obteniendo más de lo que entregan. En este contexto, el hecho de que ambas naciones vuelvan a la mesa de diálogo en torno al evento electoral, implica que cada una percibe un posible beneficio mayor al que actualmente poseen.

En su declaración, León subrayó la creencia compartida de ambas partes en la posibilidad de triunfo en las elecciones, aunque con diferentes objetivos. Por un lado, Estados Unidos busca asegurar que el presidente Nicolás Maduro permita que las elecciones se lleven a cabo sin suspenderlas ni inhabilitar al candidato Edmundo González. Esta garantía es vista por EE.UU. como esencial para asegurar una victoria de la oposición, un riesgo latente que ha preocupado a la comunidad internacional en las últimas semanas.

Por otro lado, el gobierno de Maduro tiene sus propias metas. Busca el reconocimiento de la comunidad internacional mediante el control de las elecciones a través de lo que León denomina “ingeniería electoral”. Este proceso, diseñado para reducir la brecha entre la preferencia electoral desfavorable para Maduro y los resultados de voto que él pretende ganar, es fundamental para su estrategia. Maduro aspira a consolidar su poder mediante un control institucional que le permita declararse vencedor.

«¿A quién le conviene más esa negociación? Si la oposición tiene razón y no hay forma de que Maduro fulmine la diferencia de preferencias, lo mejor es que Maduro no lo crea y esté dispuesto a medirse. Es la única manera de que la estrategia oficial no sea evitar la elección e irnos por un escenario mucho más espinoso. Y si Maduro tiene razón y su ingeniería electoral, mezclada con su control institucional, le es suficiente para declararse ganador, esta fue una vía para que haya puentes de negociación que no se cierren y se pueda evitar un conflicto, de otra manera muy probable», destacó.

En cualquier caso, la negociación es vista por León como el mejor escenario posible, ya que permite un marco de entendimiento y evita confrontaciones directas que podrían desestabilizar aún más la región.