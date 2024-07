Jorge Rodríguez, coordinador central del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, respondió al comunicado de la Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (APEX), que exigió respeto y rechazó agresiones contra el trabajo periodístico durante la campaña electoral.

«Respeten ellos al pueblo de Venezuela, al candidato de la patria (…) respeten la verdad», afirmó Rodríguez. Según él, las críticas de la prensa extranjera buscan deslegitimar el proceso electoral y anticipar un desconocimiento de los resultados.

«Vienen a inventar cosas, vienen a darle alimento a una fantasía que no persigue otro objeto que no reconocer el resultado de las elecciones», dijo.

Rodríguez señaló que la oposición está dispuesta a no aceptar los resultados electorales y boicotear el proceso. «La ultraderecha está preparada para no reconocer el resultado electoral y quienes están haciéndole la cama, estos medios internacionales con CNN a la cabeza y las agencias como lo hicieron con Guaidó y no lo vamos a permitir», afirmó.

«No lo vamos a permitir. Lo vamos a denunciar siempre, digan la verdad, respeten la verdad. No vuelvan a asumir posiciones de falsa bandera como hicieron con Guaidó, están reeditando la mentira de Guaidó y no lo vamos a permitir», puntualizó.