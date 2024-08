El dirigente de PJ y exgobernador de Miranda Henrique Capriles tildó como una barbaridad que desde el domingo, la página web del CNE esté caída.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Capriles afirmó que fueron millones de venezolanos los que votaron por Edmundo González, y todos los venezolanos tienen el mismo derecho: que se publique centro a centro el resultado.

«Eso no es un delito ni nada parecido. No es una violación a la constitución o a las leyes. Es una barbaridad que hoy miércoles todavía no lo han hecho. Es otra barbaridad que siga caída la página del CNE. Otra barbaridad el cuento del hackeo».

Capriles aseguró que los venezolanos quieren paz y tranquilidad, «pero siempre bajo el respeto a lo que la gente decidió el pasado domingo 28».

«Pedir que se diga la verdad no es delito, es un derecho del pueblo venezolano. La verdad es lo que la gente quiere que impere en el país. Basta siempre del mismo guion que lo único que hace es profundizar la crisis», lamentó.