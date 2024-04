La Dra. Corina Yoris dijo este jueves que la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el gobernador del Zulia, Manuel Rosales puede tener muchas interpretaciones, pero que en definitiva no significa que el mandatario colombiano se reunió con la oposición.

«Nosotros no hemos sido llamados para ninguna reunión. De tal manera que él -Petro- no se reunió con la oposición, el gobernador Rosales no está representando a la oposición , la oposición está formada por la Plataforma Unitaria y María Corina Machado», declaró a la periodista Ana Rodríguez.

«La reunión puede tener muchas interpretaciones. Qué nos dice a nosotros que está reconociendo a Rosales como el único opositor y no al revés, que tal vez le haya pedido que se acerque a la real oposición. Sacar conclusiones es muy arriesgado. Sea una u otra conclusión».

Aseguró que «no podría calificar» que la inscripción presidencial de Manuel Rosales sea «un pacto con el Gobierno».

«Yo no podría decir nunca que eso fue un pacto. Eso sería una especulación de mi parte. Me voy a atener a las declaraciones hechas por Rosales, donde dice que fueron un acto de preservar la tarjeta. No creo que dar otra interpretación me corresponda a mi».

Andrés Velásquez cuestionó que Petro no se reunió con MCM ni la Plataforma Unitaria

El dirigente nacional de La Causa R Andrés Velásquez increpó este miércoles que el presidente de Colombia, Gustavo Petro dijo que se reunió con la oposición venezolana, pero nunca llegó a reunirse con la Plataforma Unitaria ni María Corina Machado.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Velásquez se dirigió al mandatario colombiano y le dijo «uste anuncia reunión con la oposición venezolana. Como bien sabe, la oposición venezolana está integrada como colectivo, en la Plataforma de Unidad Democrática, firmante del Acuerdo de Barbados, de México, de la primaria y María Corina. ¿Con quién su reunión?».

Petro informó este miércoles que se reunión con sectores de la oposición venezolana.

En un breve mensaje en su cuenta X, antes Twitter, el mandatario colombiano confirmó que ayer se reunió con el presidente Maduro y «hoy con sectores de la oposición venezolana en la perspectiva de construir la paz política».