En un encuentro de exmandatarios en el Congreso Mundial de Diálogo, Jorge «Tuto» Quiroga, expresidente de Bolivia, lanzó una severa advertencia sobre la situación en Venezuela.

Según Quiroga, el país se encuentra bajo la influencia de “fuerzas extranjeras y terroristas como Cuba, Rusia, Farc, Hamás y Hezbolá”.

Durante el debate, que también contó con la participación de Eduardo Duhalde de Argentina y José María Aznar de España, se abordaron los desafíos que enfrenta América Latina. Quiroga fue particularmente crítico con la administración de Nicolás Maduro, a la que calificó de “dictadura atroz”.

El exmandatario boliviano criticó la decisión de Estados Unidos de suavizar las sanciones contra Venezuela, argumentando que esto ha resultado en un “fracaso estrepitoso”. Afirmó que en Venezuela “no hay libertad” y que figuras de la oposición están siendo detenidas injustamente.

Quiroga expresó con firmeza: “Le pedimos al mundo que dejen de apoyar a Maduro. También sufrimos que no haya apertura de Cuba. Que Estados Unidos le afloje las sanciones a Venezuela es un fracaso estrepitoso”.

Además, destacó el papel del fallecido presidente Hugo Chávez en el financiamiento de regímenes autoritarios. “Chávez en Venezuela financiaba a Bielorrusia o a Rusia. ¿Por qué lo cito? Sé quién es mi amigo y quién no. Vamos a cumplir 30 años del atentado a la AMIA, seis bolivianos murieron ahí. Por eso me dolía tanto cuando Chávez se reunía con (el ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad). En Bolivia se inaugura un centro de entrenamiento militar con iraníes. Hay que distinguir entre autocracia o democracia”, manifestó Quiroga.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con el fin de liberar a los presos políticos y restaurar la democracia en Venezuela. Subrayó que la región sigue siendo dominada por tiranías y que los venezolanos no pueden decidir su futuro debido a la grave crisis que atraviesan.

“Necesitamos que en Venezuela liberen a los presos políticos y se reestablezca la democracia. Es un territorio ocupado por Cuba, Hezbolá, Hamás, las FARC, Nicaragua, Rusia y China. En esta lucha, los tiranos siguen triunfando”, concluyó.