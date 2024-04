El activista social y exsecretario de la MUD, Jesús «Chúo» Torrealba hizo un llamado a Manuel Rosales, María Corina Machado y los integrantes de la Plataforma Unitaria para que no pierdan el tiempo y logren los acuerdos necesarios para derrotar electoralmente al oficialismo, y garantizar una transición pacífica del poder.

Así lo expuso en una entrevista con Carlos Peñaloza en Primera Página de Globovisión. A su juicio es fundamental una «dosis de madurez y adultez» que ha estado ausente en algunos actores, no en todos porque los venezolanos hoy tienen la firma voluntad de cambiar su realidad a través del voto.

«Hoy el candidato que más votos tiene es no más Maduro. Eso está claro, y después de la detestable operación contra MCM y Corina Yoris, hay una realidad: Edmundo González que es el candidato tapa o provisorio. María Corina Machado, la lideresa del proceso político y ese liderazgo no puede ser olvidado ni desconocido, sino asumido y reconocido. Lo otro es la candidatura de Rosales que no es un simple nombre, porque arranca con una base de más de medio millón de votos».

Por tanto, siguió, es demasiado importante que Rosales, MCM y la PUD lleguen a acuerdos urgentes, perentorios, como lo ha planteado Rosales…si en el camino se produce un milagro político y se puede inscrirbir a Machado o a Yoris, así será, pero mientras tanto la oposición necesita tener una foto en las tres tarjetas, un mensaje, un programa, una propuesta y que ese binomio del candiato posible y la lidereza desarrollen acuerdos y se pongan a construir acuerdos necesarios.

Expuso que la oposición debe tener la capacidad de enfrentar al PSUV que se armó para mantenerse en el poder.

«Esta no es una elección cualquiera sino una confrontación electoral como lo ha dicho Andrés Caleca, con un sistema que tiene 25 años en el poder y se armó para mantenerse en el poder. Hay una diferencia entre lo que fue el chavismo y lo que es hoy el poder del PSUV, un partido construido desde el poder para mantener el monopolio del poder, eso está a punto de perder el poder por decisión soberana del pueblo, pero para hacerlo factible tienes que llegar a acuerdos que le garanticen al gobierno saliente que, la derrota electoral no es la muerte física ni la persecusión, ni la venganza».

En este sentido, dijo que espera que a nadie se le ocurra llamar a la abstención o utilizar el deferendo con Guyana por el Esequibo o cualquier otra razón para forzar una salida no electoral a la crisis.

«El país exige altura y amor que, hasta ahora no se han demostrado. No hay tiempo que esperar, el poco tiempo que tenemos debe usarse para construir acuerdos que viabilicen la transición, porque a veces muchos manosean el término, pero no lo entienden», lamentó.

«La visión del país no puede ser una historieta de Marvel, hablando de los buenos y de los malos. Este país tiene una realidad que hay que sobrevivirla y vivirla».