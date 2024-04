El dirigente nacional de Primero Justicia, Carlos Ocariz manifestó este jueves el respeto que tiene a la trayectoría del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, pero estimó que no es momento de que sea candidato presidencial.

En entrevista concedida a Televen, dijo «ha sido un luchador, pero ahora no es su tiempo para este proceso no lo es». Destacó que hay otras opciones que reflejen una unidad y una visión distintas, “hay distintas opciones, Rosales es una, y es válida, pero hay otras”.

«Este es un momento para pensar en el país porque las personas quieren unidad».

Ocariz afirmó que la oposición democrática ha atravesado todos los obstáculos que el Gobierno Nacional le ha puesto: «Por más que meta obstáculos que impidan, la gente tiene un sentimiento y es del cambio (…) es imposible combatir un sentimiento».

Rechazó la situación atípica que se vive en el país porque «no dejan inscribir candidatos, no dejan inscribir partidos, todos los días cambian las reglas, pero lo que sí es claro es que el camino sin duda es el camino del voto, lo electoral».

Sin embargo, confía en que en las próximas horas habrá una candidatura que, «refleje dos cosas, el apoyo de la plataforma política del país, que quiere cambio, y el apoyo del 22 de octubre que es el apoyo a María Corina Machado».

Pidió confianza a los venezolanos porque «habrá un solo candidato y ese candidato tendrá el apoyo de los factores políticos y de María Corina Machado».

Respecto a las sanciones, expresó que son negativas para el país.

«El país necesita productividad y producción, no retroceso y no sanciones, también el país merece y debe tener elecciones libres y debe prevalecer el sentido común (…) yo quiero un país libre, un país donde se pueda invertir y producir, no quiero sanciones».

Señaló que el camino no es buscar cómo sancionar más, sino al contrario, cómo liberarlas, “pero todos deben poner un grano de arena y eso es ir a votar».