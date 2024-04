El dirigente del partido Redes Juan Barreto explicó este viernes las razones por las que la tolda retiró su apoyo al candidato presidencial y excomediante Benjamín Rausseo: «No da entrevistas ni dice nada».

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, Barreto dijo que Rausseo ha venido cometiendo errores que en su momento, asimilaron de forma paciente y esperaron respuestas «que nunca llegaron».

«Se planteó desde el movimiento obrero y campesino de Redes la revisión de la candidatura, principalmente por diferencias ideológicas y la ausencia del candidato que, no da entrevistas, no dice nada. Hace una campaña vacía de imagen, de sonrisas, de abrazar viejitas, pero no se conecta con la gente desde una propuesta ideológica», rechazó. «Así que decidimos retirarle el apoyo».

Barreto también habló sobre la prohibición a Redes de postular candidatos ante el CNE para las presidenciales del 28 de julio. A su juicio, el oficialismo le impidió participar porque «siente que podemos abrir un boquete en la votación de sectores populares del chavismo, en el chavismo descontento. Sienten que podemos moder fuerte».

«Se darían un tiro en el pie, y no van a permitir que tengamos una existencia legal y reconocida», aseveró.

A su modo de ver el panorama político de cara a las presidenciales, hay tres candidaturas opositoras que podrían plantarsela a Nicolás Maduro.

«La del gobernador Manuel Rosales que tiene en el occidente y Zulia un piso político importante; Enrique Márquez podría ser el candidato de la Plataforma Unitaria y rompe el cerco como independiente, además revive la figura del outsier. En cuanto a Antonio Ecarri debe explicar muchas más cosas porque solo ha hablado de la educación».

Ecarri, siguió, debe explicar qué hará con el salario, la deuda petrolera, la dolarización.

«A esta campaña le falta mucho ingrediente programático, discursivo, mucha propuesta. Solo se han preocupado de promover su imagen, su figura y su look. Ha sido una campaña muy superficial, mucho ataque de unos contra otros».