El periodista venezolano Orlando Avendaño denunció este lunes 1 de abril que funcionarios del Sebin allanaron la casa de sus padres solicitándolo, minutos antes de que el fiscal Tarek William Saab se pronunciara sobre los cargos en su contra.

Durante el operativo, se incautaron equipos electrónicos y celulares. Poco después, el titular del Ministerio Público anunció en conferencia de prensa una investigación en contra de Avendaño, acusándolo de incitar a la insurrección, recibir pagos de María Corina Machado y participar en una conspiración de magnicidio.

Avendaño refutó las acusaciones, alegando que su tuit sobre un “ánimo insurreccional” en Venezuela era un llamado a la libertad y no a la violencia. Rechazó las afirmaciones de que recibe pagos de Machado, asegurando que su apoyo a la líder opositora es orgánico y autónomo. Además, expresó su respeto y admiración por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, negando cualquier delito en su relación con él.

«Yo lo único que he hecho hasta el momento es ejercer mi libertad de expresión como periodista, que es una de las cosas más sagradas y valiosas que tenemos los individuos, es lo único que he hecho en mi trabajo y lo seguiré haciendo porque no implica ningún delito», expresó.

Avendaño considera que la persecución en su contra es parte de un ataque más amplio contra la libertad de prensa en Venezuela, citando casos similares de otros periodistas. “Lo que me están haciendo no se trata de mí, es una persecución contra los periodistas que se atreven a ejercer su libertad, dentro y fuera del país”, declaró.