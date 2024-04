El gobernador del Zulia y candidato presidencial de UNT, Manuel Rosales reiteró este martes que no avanzará en su candidatura si no es apoyado por la Plataforma Unitaria.

En entrevista concedida a VPI, afirmó que puso a la orden de la Unidad su candidatura y la tarjeta del partido: «Hay dos caminos, o buscan otros candidatos o me apoyan a mí, pero yo sin el apoyo de la Plataforma Unitaria no voy a ser candidato porque no ando desesperado por ser candidato».

«No vine a quitarle el puesto a nadie ni vine desesperado desde Maracaibo a ponerme la cachucha del candidato presidencial».

En este sentido, repitió que se inscribió a última hora ante el CNE para salvar la ruta electoral porque la oposición ante la imposibilidad de inscribir a Corina Yoris ya había definido no participar en la elección presidencial y regalarle otros 6 años a Nicolás Maduro como presidente de la República.

Asimismo, dijo que se reunirá con Machado y con los miembros de la Plataforma Unitaria cuando le digan, y lamentó que haya una campaña «descomunal» de desinformación en su contra que ha costado mucho dinero.

En este sentido, recordó que lo que está en discusión el 28 de julio no son nombres, sino el futuro del país: «No es Manuel Rosales, María Corina Machado o ‘Pedro Pérez’, o nos decidimos por la ruta electoral o, me temo, pudiera surgir una nube negra en cuanto a la abstención».

«Lo intuyo, ojalá no sea así, que hay una conspiración para llevarnos otra vez a la abstención (…), pero el futuro de Venezuela tiene que estar por encima de María Corina Machado, Manuel Rosales, Gerardo Blyde o cualquier otro dirigente», advirtió.

Rosales aseveró que jamás se ha negado a conversar «con quien sea» en el seno de la oposición venezolana, lo que incluye a Machado, a quien reconoció como una de las líderes fundamentales de la alternativa democrática.

«Yo no me niego a conversar con quien sea, no tengo nada que esconder, mi unica propuesta es clara, vamos a elecciones para derrotar a Nicolás Maduro, yo no estoy negado a reuniones con ella, me reúno cuando ella quiera».

«Los venezolanos quieren votar»

Por otra parte, señaló que los venezolanos quieren votar para generar un cambio político y que el país salga de la severa crisis por la que atraviesa hace una casi una década.

«La gente le dice a uno ‘vamos a votar, queremos votar para cambiar esta tragedia que vive Venezuela’. Hasta los mismo venezolanos que antes eran defensores del régimen quieren salir de esto, me lo dicen en la calle».

Es por ello que, insistió, los líderes políticos deben ponerse de acuerdo y establecer una candidatura unitaria para las presidenciales.

«¿Qué les vamos a decir a los venezolanos, que el problema no es salir de la tragedia sino un nombre o dos nombres?».

Un llamado al diálogo

Rosales también hizo una nueva defensa al diálogo como forma de resolver los conflictos en Venezuela, lo que implica la negociación con todas las fuerzas sociales, incluido el sector chavista.

«Yo he negociado con ellos (el chavismo) y me me he manejado con todos los sectores, yo tengo profundas diferencias con eso modelo, no con personas, con ese modelo que no se sabe qué es», dijo.

En este sentido, dijo que el presidente la transción debe tener capacidad de «negociación y entendimiento».

«No puedes poner ahí a una persona que no tenga capacidad de negociación y de entendimiento, yo lo tengo, yo lo he demostrado», dijo, antes de reconocer que «hablar de uno mismo es muy feo».

Además, recordó que ha ganado al chavismo en la arena electoral cinco veces, por cuanto nadie puede negar su hoja política.

«Tengo una carrera política, una hoja de servicios ¿Cómo van a negar que le he ganado 5 veces al chavismo, que estuve 6 años en el exilio, que estuve más de un año preso? ¿Cómo van a negar que el Zulia ha sido el estado más rebelde? ¿Cómo van a negar mi trayectoria, mi vida política?».