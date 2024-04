La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado reiteró este viernes que, se mantendrá en la ruta de elecciones libres para consolidar el cambio político que anhela la gran mayoría del país. Destacó que no aceptará que le impongan una traición al no poderse inscribir como candidata o en su defecto, inscribir a Corina Yoris.

En rueda de prensa con medios internacionales, MCM afirmó «estamos y estamos cada vez más fuertes y decididos, lo que estamos haciendo está bien y es lo correcto. Vamos de la mano de Dios y cuando decimos que vamos hasta el final, decimos que vamos al regreso de un país del que nos sentiremos orgullosos».

«Hay gente que ha sentido miedo y es legítimo, pero cuando a una persona la ponen a un lado, llegan diez a suplir su trabajo, a apoyarnos y darnos fuerzas. Esta es una lucha espiritual y hoy lo estamos viendo. Las fuerzas del bien son más poderosas y nos mantienen de pie. Hemos ido superando cada obstáculo y lo seguiremos haciendo juntos, con la verdad por delante».

Condenó que algunos factores crean que los «cogollos» pueden estar por encima de la gente, y eso se acabó: «El 22 de octubre la gente acabó con esa política. Y no me vengan con el cuento de que o hay que aceptar las reglas del régimen para perder y la otra opción es abstenerse. Estamos en esta ruta electoral para ganar y no para bajar la cabeza a este sistema. El juicio histórico y social lo está haciendo la gente a cada persona. Nadie puede esconderse detrás de un partido. Esta es una decisión individual y cada venezolano tiene que decir de qué lado está. Mantenemos el mandato popular o se entregan y se callan, pero el silencio hoy no es una opción. No aceptamos chantaje, los violentos son ellos».

Al ser consultada sobre declaraciones recientes del gobernador del Zulia y candidato de UNT, Manuel Rosales, comentó «la confianza no se puede regalar aunque le pongas lacito. De eso se trata, de decirle la verdad a los venezolanos y aquí hay dos opciones: El candidato que nos va a representar en las elecciones lo elige la gente o lo elige Maduro; vamos el 28 de julio para ganar o ya vamos derrotados».

El pasado miércoles, Rosales expresó «las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa, ojalá no llamen a la abstención. Pasa a ser su responsabilidad lo que pase».

Apoyo internacional y Acuerdo de Barbados

Machado agradeció a la comunidad internacional que cada día deja más en claro que en Venezuela tiene que haber elecciones libres en el marco del Acuerdo de Barbados, «que este procedimiento de descartar candidatos al antojo de Maduro viola el Acuerdo de Barbados».

«Es una posición consistente con las posiciones de distintos ministros y actores internacionales. Creo que es un respaldo a la sociedad venezolana y va más allá del respeto al derecho de una persona a ser candidato. Esperamos que se mantenga esta posición y se avance en que el régimen entienda que la única manera de reconocer elecciones limpias y libres es que se cumplan los acuerdos».

Sobre el Esequibo

Machado opino que lo que está ocurriendo con el Esequibo, que es un territorio estratégico, y que es de Venezuela, «tiene un riesgo real por irresponsabilidad de Chávez y Maduro, de no haber ejercido su responsabilidad de hacer valer los derechos históricos de los venezolanos. Frente a la historia ha quedado bien claro quiénes son los responsables, pero estamos a tiempo de defender nuestro derecho».

«Nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad. Pueden poner sobre papel una sentencia, una ley, pero la verdad es la verdad. Aquí nos duele el territorio venezolano».