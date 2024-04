Mary Pili Hernández, exministra del presidente Hugo Chávez, manifestó su desacuerdo con las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. A través de su cuenta de X, Hernández expresó su preocupación por la situación salarial en el país, cuestionando cómo es posible que el salario o pensión mensual sea de solo $3.

Hernández recordó a Chávez, destacando su compromiso con la protección del valor del salario de los trabajadores. Criticó la actual devaluación salarial bajo el gobierno chavista, una contradicción a los ideales de Chávez, quien enfatizaba la importancia de mantener el poder adquisitivo de los salarios.

«No es posible que un gobierno chavista haya bonificado los salarios. Yo recuerdo a Chávez llorando en el Palacio de Miraflores mientras firmaba la reforma de la ley del trabajo. Él decía que una de las cosas más importantes era que el salario de los trabajadores no se devaluara», aseguró

La exministra señaló las sanciones estadounidenses como un factor adverso, pero enfatizó que las medidas han afectado desproporcionadamente a los trabajadores, jubilados y pensionados. Expresó que no es justo que estos grupos carguen con el peso de las sanciones.

Con firmeza, Hernández expresó su decepción con el presidente Maduro, señalando múltiples problemas durante su gestión. A pesar de su aprecio personal hacia Maduro, no pudo evitar criticar los problemas evidentes en su administración. «Me disculpa señor Presidente, yo le tengo mucho respeto, incluso mucho aprecio personal, pero creo que ha habido muchos problemas», acotó.

«A los funcionarios tú los ves en vehículos que valen un cuarto de millón de dólares, los ves en Los Roques, en la Gran Sabana, yo no digo que no se diviertan, pero frente a la necesidad del pueblo no se puede», destacó.

Finalmente, Hernández opinó que el contexto actual no favorece a Maduro de cara a las próximas presidenciales. Argumentó que la presencia de Maduro en las calles no es suficiente para ganar el apoyo popular, especialmente cuando ha dialogado con la oposición interina pero no con sectores de la izquierda críticos de su gobierno.