El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León reiteró este jueves que las sanciones no han provocado ninguno de los cambios que busca Estados Unidos, por lo que exhortó a buscar otra alternativa para negociar y consolidar el cambio político en Venezuela.

«¿Las sanciones resuelven el problema político? No. ¿Las sanciones provocan una negociación? No. ¿Provocan un cambio de Gobierno? No. Si la sanción no provoca ninguno de los objetivos, ¿No te parece que debes buscar una ruta o una estrategia distinta?», increpó al referir a la Administración de Joe Biden en entrevista concedida a Globovisión.

«Te están castigando con lo que tenías -Maduro- porque pasaste frescolita la pandemia, surfeaste los cortes de electricidad y estuviste en Gobierno, y alimentaste tu sistema político interno. ¿Para que regresar a lo que no funcionó?», cuestionó.

A su juicio, el hecho de que Estados Unidos haya modificado la Licencia 44 y siga reimponiendo sanciones al Gobierno de Maduro «le da argumentos para minimizar la participación competitiva de la oposición, como un castiga al castigo que a ellos le han impuesto».

«Es un error terrible incorporar licencias en medio de la campaña», para las presidenciales.

Tellechea: Operaciones con trasnacionales no se verán comprometidas tras fin de la L44

El ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, declaró este miércoles 17 de abril que la industria petrolera del país no se detendrá a pesar de la reactivación de sanciones por parte de Estados Unidos, asegurando que las operaciones con trasnacionales no se verán comprometidas.

“En ningún momento dejamos de producir, de comercializar, de explotar nuestras reservas”, afirmó Tellechea durante un encuentro con periodistas en Caracas.

Washington anunció su decisión de suspender la flexibilización de las sanciones otorgada en octubre, la cual estaba condicionada a la evolución del proceso electoral en Venezuela. La Licencia General 44, que autoriza transacciones relacionadas con el sector petrolero y del gas, está próxima a vencer.

Tellechea, quien también preside la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aseguró que la operación de la compañía estadounidense Chevron no se verá comprometida y que las reuniones con gigantes energéticos como ConocoPhillips, ExxonMobil y la británica BP continúan, indicando una posible expansión de Chevron en Venezuela.