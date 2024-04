El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León afirmó este jueves que la consolidación de Edmundo González Urrutia como candidato unitario de la PUD es una buena noticia, aunque llegó de «carambola» su candidatura, reconoció que es un negociador y un hombre serio e inteligente.

«Edmundo González no es el candidato natural de la oposición. Llego ahí de carambola, y es verdad que sus características personales no son las óptimas para el primer punto, pero en cambio son excelentes para el segundo. Es un negociador, un moderado y un hombre serio e inteligente. Me parece que ese es un punto fundamental en la búsqueda de soluciones reales, profundas y duraderas», suscribe parte de su último mensaje en X, antes Twitter.

A su juicio, hay dos restos fundamentales que tiene el exembajador venezolano.

1) Ir a la campaña, hacerse conocer y enviar un mensaje de integración, unidad y paz. Evitar que el voto opositor se disperse entre el resto de los candidatos opositores, que si bien no arrancan favoritos, algunos tienen peso específico y van a jugar un papel clave para captar la atención del heterogéneo electorado opositor y nini.

«Por mucho que el endose de otros líderes, incluyendo MCM, será fundamental, nadie puede sustituir la conexión, carisma y mensaje del propio candidato, que estará en evaluación permanente por parte del elector (un ejemplo contundente fue la campaña en la que Maduro arrancó con ventaja de más de 20 puntos por el endoso de Chávez y los pulverizó en apenas 45 días)», refirió.

Asimismo, remarcó que sobre todo tiene que ganarle a Maduro, quien si bien arranca en desventaja popular, tiene una base de soporte chavista nunca despreciable, todos los recursos económicos a su disposición, el control Institucional del país, la capacidad de presionar decisiones incómodas en otros que pueden no quererlo, pero le temen y la necesidad inminente de ganar, sea como sea.

En segundo lugar, González Urrutia deberá apoyar todos los esfuerzos posibles (internos e internacionales) para provocar las negociaciones que logren que la elección no sea un conflicto existencial entre las partes sino la puerta de entrada para la re institucionalización del país, «sin excluir, sin perseguir, sin destruir», remarcó.