Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, criticó duramente este sábado 27 de abril la transformación económica de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

El exiliado político afirmó que el país pasó de depender de su rica industria petrolera a caer en lo que él describe como una “economía criminal”. Esta transición resultó en una crisis humanitaria sin precedentes, forzando a más de 8 millones de venezolanos a abandonar su tierra natal.

La situación económica llevó a la población a buscar alternativas financieras, resultando en la adopción masiva de criptomonedas. Mientras que para muchos ciudadanos esto representa una vía de escape de la hiperinflación y las restricciones económicas, López señaló que la administración de Maduro ha utilizado estas mismas herramientas digitales para “profundizar el saqueo” del país, evadiendo sanciones internacionales y perpetuando actos de corrupción.

López invitó al público a asistir al lanzamiento de su nuevo informe titulado “Crypto in Venezuela: Two Sides of a Coin”, que se llevará a cabo el lunes 29 en colaboración con el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.

Este evento será una oportunidad crucial para entender mejor la compleja relación entre la tecnología financiera y la política en Venezuela, y cómo la innovación puede tener tanto consecuencias positivas como negativas en un país en crisis.