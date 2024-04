El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León afirmó que el 75 % de los venezolanos quiere votar en las presidenciales del 28 de julio, porque aprendió que la oposición democrática solo llama a la abstención cuando ellos deciden no correr.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, el analista político destacó que la semana pasada, Datanálisis y otras dos encuestadoras, que son las más importantes del país presentaron ante el Atlantic Council sus hallazgos más recientes sobre la situación política venezolana.

«Las tres presentamos el mismo dato: entre 70 % y 75 % de los consultados indica que quiere votar, independientemente de quién corra o no corra, independientemente de que esté su candidatura favorita. No quieren abandonar la elección porque ya aprendieron la lección de 2018 y también la de las parlamentarias de 2020».

«Ya la gente entiende que el cuento de que si yo no estoy eso no sirve y no puedes votar, no sirve porque lo han hecho 60 veces. Te lo hacen hoy y cuando pueda correr yo o cualquiera de los mios, entonces resulta que sí te dice que hay que votar, aunque sea con el mismo CNE, las mismas condiciones, el mismo monstruo».

Asimismo, descartó que las elecciones del 28 de julio no sean un proceso válido si no participa María Corina Machado o Corina Yoris.

«El soporte popular no es de un líder. No es cierto que hay un caudillo que todo el mundo ama y adora. Es falso. La mayoría de la población quiere un cambio real y una alternativa distinta».