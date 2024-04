Irán disparó baterías de defensa antiaérea en una importante base aérea y centro nuclear cerca de la ciudad de Isfahán tras avistar drones en la madrugada del viernes, lo que hizo temer un posible ataque de Israel en respuesta a la ofensiva sin precedentes de Teherán con aviones no tripulados y misiles sobre el país.

No estaba claro si el país estaba siendo atacado, ya que ningún funcionario iraní reconoció directamente esa posibilidad y el ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, las tensiones siguen siendo altas tras el ataque iraní del sábado a Israel en medio de su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, y luego de las operaciones del ejército israelí contra Irán en Siria.

Funcionarios de Estados Unidos rechazaron realizar comentarios en la madrugada del viernes, pero televisoras del país citaron a funcionarios estadounidenses no identificados que dijeron que Israel había llevado a cabo el ataque. El diario New York Times citó a funcionarios israelíes no identificados que reclamaron la ofensiva, que coincidió con el 85 cumpleaños del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

Las baterías de defensa antiaéreas dispararon en varias provincias ante los reportes de la presencia de aviones no tripulados, reportó la televisora estatal.