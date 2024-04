El doctor en Estudios Estratégicos Internacionales Ricardo Salvador de Toma afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro representado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez hizo lo correcto al presentar los documentos que alegan que el Esequibo le pertenece a Venezuela.

En entrevista concedida a TalCual, destacó que aunque no queda totalmente claro que lo que se adjudicó sea una memoria o una contramemoria, «dentro de la ausencia de información, sabemos que cumplieron con su deber y es importante destacar que entregaron, se entiende, una contramemoria; hicieron lo que tenían que haber hecho».

El Ejecutivo ha dicho que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero acudió a la audiencia realizada en este tribunal el pasado 8 de abril para entregar un conjunto de documentos en defensa de la titularidad de Venezuela sobre el territorio Esequibo; sin embargo, aún se desconoce con exactitud qué entregó este país en La Haya.

Delcy Rodríguez llevó a la sede de la CIJ una gran cantidad de cajas —sin jamás mencionar que se tratara de la contramemoria exigida por el organismo—, que se supone contienen copias de documentos que explican por qué el Laudo Arbitral de París (1899) no es válido para resolver la disputa por el Esequibo y sí validan la posición del gobierno que exige que la disputa territorial se dirima mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966.

presentación ante el tribunal, Venezuela reconoce de forma implícita la autoridad de la CIJ y se da por hecho que entregaron la contramemoria solicitada.

Por su parte, Lauren Caballero, experto en asuntos internacionales, explicó que, con estas acciones, Venezuela reconoce la jurisdicción de este tribunal por el principio forum prorogatum, pues está participando activamente en el proceso con el nombramiento de agentes, jueces, abogados y representantes oficiales para defender el territorio Esequibo.

La Cancillería de Venezuela no ha detallado por ninguna vía la documentación entregada ante la CIJ, por lo que para poder conocer qué llevó, se debe esperar que la Corte Internacional de Justicia publique en su página web el material consignado y, después de allí, los jueces pasan a estudiarlo.

«Son alrededor de 65 o 70 tomos (que llevó la vicepresidenta Rodríguez a La Haya), entonces no se sabe cuánto tiempo se tardarán en publicarlos y me preocupa mucho que esto no sea una medida de inundar la CIJ con documentos para torpedear y retrasar el proceso», expuso Caballero, pero a la vez indica que existe la posibilidad de que el Gobierno se haya reunido «con gente seria, que últimamente ha mantenido un perfil muy bajo con respecto al tema, que tienen prestigio desde el punto de vista del Derecho».