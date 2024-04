El presidente de Datanálisis, José Antonio Gil Yepes dijo este viernes que espera que Estados Unidos a través de la OFAC no reimponga sanciones a Venezuela, ya que ese no es el camino para resolver la crisis.

«Esperamos y deseamos que el 18 de abril, Estados Unidos no renueve sanciones. Ese no es el camino por el cual se resolverá la crisis de Venezuela, las sanciones solo acentuará el discurso del gobierno y le servirá para excusarse detrás de los errores que ha cometido en su política económica. Además, solo aumentará la opacidad de las cuentas en Venezuela porque las cosas empiezan a suceder por los caminos verdes», declaró a ND durante el foro Sanciones al Descubierto: una mirada política, económica y empresarial.

Gil Yepes subrayó que las sanciones han sido sumamente contraproducentes para el país. A su juicio son un error que ha repercutido en tres aspectos:

«Ha sido un error de Estados Unidos y Europa, haber sancionado a Venezuela desde tres puntos de vista. Lo primero es desde el punto de vista geopolítica porque estos países lo que han hecho es abrirle el camino a esa competencia mundial para que entre en Venezuela y toma el espacio que antes ocupaba Estados Unidos, para que lo tome Rusia, China e Irán que, esos son sus archienemigos» y remarcó «eso es un disparate».

«El segundo punto de vista es el económico petrolero: Hoy en día y desde la guerra entre Rusia y Ucrania, todo ha cambiado. Al sol de hoy, ya hay tres guerras más en Medio Oriente, porque tienes la guerra Hamás-Israel, está la guerra de los Hutíes contra todo el que pase por el Mar Rojo y pasa una porción importante del comercio mundial. Al tiempo que, vemos las escaramuzas entre Irán y Pakistán. Todo esto pone en relevancia la importancia de tener una fuente confiable y en paz de petróleo e hidrocarburos para el mundo y en particular para Estados Unidos y sus aliados europeos y orientales también».

El tercer aspecto, apuntó, es que Estados Unidos al imponer sanciones solo ha logrado indisponerse con los venezolanos, «un país que le ha dado tanto a EE .UU., son 100 años de exportaciones petroleras».

Gil Yepes destacó que si bien las sanciones no son el origen de la crisis y el empobrecimiento de Venezuela sí la aceleró.

«Son un refuerzo a ese empobrecimiento y lo que vemos es que se juntan las malas políticas económicas del Gobierno con sanciones que solo profundizan la crisi».

Respecto a que prevé que haga Estados Unidos este 18 de abril cuando expiran las licencias, dijo que eso no lo debe saber ni siquiera la administración de Joe Biden.

«Ahora debe estar en medio de un debate intenso para saber si ampliar o no las sanciones. Cuando se conversa con las autoridades estadounidenses en lo formal tienen una posición de vamos a ver qué pasa, pero en lo informal te dicen que saben que las sanciones son un desastre».

– Si Estados Unidos retira sanciones económicas al Gobierno, ¿Cuál debería ser la estrategia para negociar?

– Tendría que ser por el camino de sanciones personales, porque las generales que afectan al pueblo son simplemente contraproducentes.

Sanciones y la crisis de suministro

El ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Rafael Tellechea, advirtió este martes de que las sanciones internacionales contra países con grandes reservas de crudo y gas exponen al mundo a una “crisis de suministro” de estos recursos.

“Mantener las sanciones ilegales contra países con grandes reservas de petróleo y gas, como Venezuela, Rusia e Irán, debilita las inversiones a largo plazo y expone al mundo a una crisis de suministro”, dijo en X.

El también presidente de la estatal Pdvsa, aseguró además que “el bloqueo atenta contra la seguridad del mercado energético global”.

El ministro publica este mensaje a nueve días del vencimiento del alivio de sanciones otorgado por Estados Unidos a Venezuela, entre ellas al petróleo y al gas, que comenzó en octubre y finaliza el próximo 18 de abril, como parte de los “incentivos” que, según Washington, se han dado para que este país celebre unas elecciones presidenciales “competitivas” el 28 de julio.