El presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, inscrito ante el CNE como candidato presidencial, descartó que vaya a declinar su candidatura, como lo informó el periodista Vladimir Villegas y lamentó que el conductor de Vladimir a la Una «mienta a sus lectores y seguidores».

Fermín define su candidatura como la «mejor alternativa» y «prueba de ello es la insistencia de algunos de socavar la alternativa real de cambio».

Así lo expresó un hilo de mensajes en su cuenta X, antes Twitter: «Mi candidatura es firme, le pertenece a los venezolanos, está allí por convicciones y compromisos profundos con el país, con la gente. Algunos quieren seguir siendo parte del problema, de la negociación a la vuelta de la esquina».

«La gente espera mucho de Claudio Fermín y seré leal a la voluntad de cambio de la inmensa mayoría de los venezolanos. Cambio de verdad. Cambio para bien».

Refirió a Villegas quien este lunes, afirmó que Fermín declinaría su candidatura para apoyar a Luis Eduardo Martínez, como lo hizo Luis Ratti.

«Conozco a Vladimir Villegas, lo respeto como periodista y sus acciones han sembrado en mí un afecto especial. Me sorprende verlo de relacionista o promotor de tesis ajenas que tienen sus propios intereses. Su relación conmigo le permite tener la “fuente” a la mano y disponible. Nunca consultó a la fuente, prefirió servirle a “sus relaciones” y terminó mintiéndole a sus lectores y seguidores», fustigó.

En un mensaje en su cuenta en la red social, Villegas respondió a Fermín y asumió que falló al no llamarle para verificar la información sobre su supuesto apoyo a Martínez.

«Fuentes calificadas me lo confiaron y lo publiqué . Tú me señalas de “relacionista” para menoscabar mi integridad como periodista y persona», escribió. «Lamento que caigas en ese terreno pero entiendo tu molestia. Y no voy a caer en calificar tu conducta política que el país conoce . Quedo a tus órdenes para hablar al respecto».

— Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) April 23, 2024