El escritor, humorista y cocinero venezolano, Claudio Nazoa rechazó haber sido blanco de críticas por un comentario que posteó en su cuenta X, antes Twitter, en el que comparó la situación política y el estatus del candidato unitario de la oposición vinculada a María Corina Machado con el hundimiento del Titanic, el transatlántico británico que naufragó en el Oceano Atlántico el 15 de abril de 1912.

«El Titanic hundiéndose. Los sobrevivientes en el mar helado. Desde un barco que llega, lanzan salvavidas, los sobrevivientes no los usan porque no son del color que a ellos les gusta y además el capitán del barco es feo. Deciden que aparezca otro barco y mueren: VENEZUELA», fue su mensaje en la red social la mañana de este viernes.

Acto seguido, múltiples usuarios lo acusaron de apoyar a Manuel Rosales como candidato por la Unidad, mientras la Plataforma Unitaria se ha declarado en sesión permanente para definir si Edmundo González será sustituido por el gobernador del Zulia o Enrique Márquez, candidato de Centrados.

En horas de la tarde, Nazoa aclaró que no está apoyando a nadie «que no sea, quien tendrá que ser» y destacó «y si es por feo, allí todos son feos, menos una».

A continuación el mensaje íntegro:

«Ustedes saben que en twitt, no se puede poner nada ni bueno ni malo porque te matan, ojo, no todos. Esta mañana escribí un twitt, léanlo, yo no estoy apoyando a nadie que no sea, quien tendrá que ser, y si es por feo, allí todos son feos, menos una ¡Que ladilla!».

