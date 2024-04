El dirigente nacional de Voluntad Popular Leopoldo López afirmó este miércoles que, espera que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden no siga relajando sanciones a Nicolás Maduro «a cambio de absolutamente nada», ya que no se han dado las condiciones para elecciones libres el 28 de julio.

En declaración concedida a NTN24, López dijo que pide a EE .UU. que sea consecuente con lo que han dicho los voceros de la Casa Blanca y los senadores del Congreso.

«De no haber cumplimiento -de lo acordado- debe haber una respuesta y no debe continuar relajando sanciones a cambio de absolutamente nada en el terreno electoral y democrático», expresó. «La respuesta que esperamos de Estados Unidos, de Europa, de países libres del mundo es que acompañen al pueblo en nuestra legítima aspiracion de ir a elecciones el 28 de julio, pero no con los candidatos que quiere Maduro sino con la candidatura que ha elegido el pueblo de Venezuela y los factores democráticos de la Plataforma Unitaria».

Delegación de Noruega se reuniría con diversos factores políticos en Caracas: Alejandro Hernández

Una delegación de Noruega ha llegado a Caracas esta semana, reavivando las esperanzas de un nuevo impulso en las estancadas conversaciones entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria.

Según el periodista Alejandro Hernández, la delegación noruega tiene previsto reunirse con representantes de la Plataforma Unitaria, el Gobierno y la líder opositora María Corina Machado.

Las reuniones podrían explorar la viabilidad de retomar el “Acuerdo de Barbados”, un proceso de diálogo que fue violado por el chavismo al impedir la postulación de Machado, quien venció en las primarias de la oposición.

“¿Aún es posible resucitar el acuerdo de Barbados o es muy tarde?”, cuestionó Hernández en su cuenta de X.