El subsecretario de Estado de EE. UU. para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, anunció este miércoles 17 de abril que la no renovación de la Licencia General 44 que autoriza transacciones de petróleo y gas con el país sudamericano responde directamente a un incumplimiento por parte del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de los compromisos electorales apuntado sen los Acuerdos de Barbados.

La medida llega tras semanas de advertencias y promesas por parte de Washington, culminando con la reimposición de sanciones a la exportación de petróleo y gas venezolano este miércoles. La Administración de Joe Biden había previamente aliviado estas restricciones en octubre, en un gesto de buena voluntad y con la esperanza de incentivar a Maduro a seguir la hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas.

«No renovaremos la Licencia General 44 de @USTreasury que autoriza transacciones de petróleo y gas en Venezuela, ya que Maduro y sus representantes no han cumplido los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de Barbados», expresó Nichols en su cuenta de X.

We will not renew @USTreasury General License 44 authorizing oil & gas transactions in Venezuela, as Maduro & his representatives have not met the commitments made under the Barbados Agreement. We again call on Maduro to allow all candidates & parties to participate in the…

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) April 17, 2024