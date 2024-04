El candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, debería pedir desde ya una cita al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, por cuanto él representa a una institución fundamental para la transformación y evolución de la democracia venezolana, así lo estimó este miércples el vicepresidente del Instituto Fermín Toro y exdirectivo adjunto de la MUD.

Así lo manifestó en entrevista en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas a través de sus redes sociales.

Medina reiteró que González Urrutia debe pedir esta reunión como aspirante presidencial y no esperar a que resulte vencedor en las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

Al ser consultado sobre si también debería reunirse con Nicolás Maduro, dijo que en ese caso se trata de su contendor, mientras Padrino López representa a la institución militar del país, con quien debe tratar temas clave como la transición en caso de que resulte vencedor en las presidenciales.

También manifestó que Edmundo González Urrutia es un hombre “sobrio, equilibrado, con un excelente carácter para la política y con muchísimas conexiones a nivel internacional”, razón por la cual es el outsider que la oposición estaba buscando.

Consideró una ventaja que, hasta ahora, no sea conocido porque lo excluye de la conflictividad política de los últimos tiempos.

Por ello instó a hacer un gran esfuerzo para dar a conocer su candidatura, dado la brevedad de la campaña presidencial.

Anular tarjeta de la MUD es un riesgo para el gobierno

Con respecto a la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia anule la tarjeta de la MUD, dijo que es un riesgo para el gobierno, debido al apoyo que le han dado la comunidad internacional y, principalmente, los mandatarios de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Lula da Silva, a la realización de unas elecciones justas y democráticas en Venezuela.

“Hay una acción intentada por Luis Ratti, que pretende la nulidad de la tarjeta de la MUD, y no es más que una maniobra política, porque jurídicamente no hay fundamento para esa acción”, comentó.

Explicó que, como partido político, la MUD ha participado en todos los eventos eleccionarios desde su fundación

“Estamos ante una situación demasiado peligrosa, sensible”, porque es la tarjeta con la que originalmente fue inscrito Edmundo González Urrutia, precisó.

Lamentó posición de Fuerza Vecinal

Por otro lado, Ramón José Medina lamentó que Fuerza Vecinal no apoye la candidatura de Edmundo González Urrutia.

“No me explico la decisión de Fuerza Vecinal de apoyar a Antonio Ecarri y no a González Urrutia. No le veo sentido, no porque la candidatura de Edmundo González sea más fuerte que otras, sino porque los partidos jóvenes debieron haber fomentado más la base unitaria” de la oposición, añadió.

En cuanto a la candidatura de Enrique Márquez, dijo que él ha transitado todo el camino de la Plataforma Unitaria, por lo que aspira a que, en el plazo establecido por la ley, apoye la candidatura de Edmundo González Urrutia.