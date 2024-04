El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas reveló los datos más recientes de la firma: 70 % de los consultados cree que la ruta para el cambio político debe ser la electoral.

“Las personas quieren que esa ruta (la electoral) se mantenga y se defienda a toda costa”, expresó Seijas durante un evento del Atlantic Council reseñó VOA.

Precisó que un candidato designado por la unidad y Machado tendría un 50 % de intención de voto. “María Corina y la plataforma, en unidad, transfieren el voto casi un ciento por ciento”.

“El gran candidato no es una persona, es la unidad”, recalcó.

Pero, si un candidato designado por la Plataforma Unitaria no es apoyado por Machado, la intención de voto baja a 25 %, mientras que un 20 % dice que dependería del candidato.

“La Primaria fue el gran hecho legitimador, no es María Corina, es el candidato que ganó una primaria. La gente le asigna a ella, junto a la Plataforma Unitaria, designar un candidato, si ella no lo hace hay un golpe importante en la intención de voto que no es definitivo, dependiendo del nombre, comunicación política, la campaña, se pudiese recuperar”.

Plataforma Unitaria denunció que aún no tienen candidato para las presidenciales

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) emitió un comunicado durante la noche de este marte 3 de abril donde declaró que hasta la fecha no cuenta con un candidato para las próximas elecciones. La coalición opositora ha enfrentado obstáculos que le impidieron inscribir a su aspirante en el tiempo estipulado, lo que ha llevado a esta situación sin precedentes.

El grupo, que representa una facción significativa de la oposición, reafirmó su compromiso con mantenerse en la contienda electoral y ha instado a Nicolás Maduro para que honre los acuerdos alcanzados en Barbados.

“Tanto los Venezolanos como el mundo entero han deplorado de manera clara estas maniobras que no son sino la ratificación de la precaria minoría que hoy representa Nicolás Maduro. Por todo lo expuesto antes expuesto, denunciamos que al día de hoy aún la Plataforma Unitaria no tiene candidato”, escribió la PUD en el texto difundido a través de sus redes sociales.

La coalición ha expresado su descontento y rechazo hacia estas acciones, que considera un atentado contra la democracia y la libre elección.

Finalmente, la PUD hizo un llamado a la observación nacional e internacional para que se tome nota de las dificultades que enfrenta la oposición. El comunicado destaca la importancia de la solidaridad y el apoyo internacional en su lucha por restablecer un sistema democrático en el que la voz del pueblo pueda ser escuchada sin restricciones ni manipulaciones gubernamentales.