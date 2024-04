El director político de CONDE, el partido que postuló a Benjamín Rausseo como candidato presidencial, reiteró que es independiente del chavismo y la oposición; y que solo recibirá respaldó político de otras organizaciones si lo aprueba previamente.

«Tal como lo expresó nuestro candidato el día de su inscripción ante ustedes, la nuestra es una candidatura independiente y de cambio, sin ningún tipo de vinculación con las dos plataformas políticas que han monopolizado y polarizado la vida pública de la nación durante los últimos 25 años. Como candidatura independiente de confluencia, reconciliación y reencuentro, está dispuesta a dialogar con todos los sectores del país», suscribe la carta dirigida al presidente y rectores del CNE y firmada por Agustín Berrios, director político de CONDE.

«La normativa electoral nos protege de cualquier eventual adhesión contrapuesta a nuestros postulados. Nosotros nos mantendremos vigilantes al respecto. Queremos dejar claro que ningún grupoo o individualidad podrá abrogarse que nos apoya o que forma parte de nuestra campaña sin la debida aprobación previa de parte nuestra».

«Que Venezuela elija»: Benjamín Rausseo apuesta porque MCM sea habilitada para 2024

El secretario político de la campaña de Benjamín Rausseo, Agustín Berrios afirmó que el empresario y excomediante venezolano, mantiene firme su intención de competir como candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Por lo que aboga por la habilitación de María Corina Machado, candidata de la oposición democrática, la Plataforma Unitaria.

En una entrevista concedida a ND, el 21 de diciembre, Berrios aseguró que vislumbran una elección con tres candidatos: el del oficialismo, el de la oposición de la Plataforma Unitaria y la de Rausseo como independiente. Así será el venezolano quien tenga la libertad de elegir por el mejor.

«Cuando conocimos la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, Rausseo compartió un mensaje en su cuenta en X, y expresó que en el país con el que sueña y por el país que lucha, solamente se podrá inhabilitar a alguien que tenga la sentencia firme de un tribunal, como establece la constitución. Benjamín Rausseo y su equipo rechaza la inhabilitación de Machado y la de cualquier otro venezolano. Nosotros aspiramos que en 2024 haya elecciones libres sin inhabilitados y sin presos políticos», declaró desde su oficina en Caracas.

Sin embargo, subrayó que no tienen una lista de condiciones electorales que esperar para forjar su camino a las presidenciales: «Sabemos que la voluntad de cambio es tan grande que superará cualquier obstáculo. Apostamos porque la señora Machado sea habilitada porque creemos que en la campaña del año que viene, los venezolanos deben poder elegir entre la opción del Gobierno, la de la Plataforma Unitaria, la ganadora de la Primaria que es Machado; y la candidatura de Benjamín».

A su juicio, la candidatura de Rausseo tiene absoluta autonomía y valor propio que se diferencia claramente de Machado y aclaró «no esperamos que la candidatura de ella desaparezca para que la nuestra exista. Nuestra esperanza de victoria no se funda en la desaparición o muerte de otra candidatura, ese no es nuestro juego, sino que la gente compare, la vida, el mensaje y la trayectoria de Benjamín Rausseo con otros candidatos y decida. La aspiración de ganar sobre un reguero de cadáveres no es lo nuestro».

Berrios bromeó con que en realidad es el jefe de «la no campaña» de Benjamín Rausseo, porque tras decidir no participar en la Primaria del 22 de octubre, parece que ha estado en pausa, pero no es así. Refirió a encuestas que ubican al venezolano mundialmente conocido por su personaje «El Conde del Guácharo», y subrayó que su nombre es conocido por 97 % de los venezolanos, y más del 60 % de los consultados «le quieren».

«Benjamín tiene la determinación total, absoluta, indeclinable e irreversible de ser candidato en 2024, no es candidato formal hasta que no haya una fecha de la elección presidencial. Por ahora, estamos en la fase de preparación, de tener presencia en cada municipio, personas que se identifican con su figura y que estarán listos para salir en campaña cuando haya una convocatoria firme. No podemos tener una campaña si no tenemos fecha de una elección. Con Benjamín Rausseo tenemos el candidato y el mensaje, a partir de allí tendremos la estructura, dependiendo de la línea de tiempo. Seguimos preparándonos».

Explicó que mientras el proceso arranca, tienen responsables en cada estado y algunas «unidades básicas».

«No puedes tener un ejército preparado para una batalla si esta no ha comenzado. Eso no es funcional, pero estamos seguros de que con la aceptación que tiene Benjamín, cuando llegue el momento y digamos partida, vamos a tener mucha gente, porque en el peor de los casos, él tiene 20 % de respaldo, y eso quiere decir que son unos 3 o 4 millones de venezolanos dispuestos a apoyarlo y enrolarse en su campaña como materia prima para aceitar esa maquinaria».