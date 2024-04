El canciller de Colombia Luis G Murillo confirmó este jueves que el presidente Gustavo Petro se reunió con Manuel Rosales, pero aclaró que nunca han desconocido a María Corina Machado.

Murillo destacó que Petro visitó Venezuela para reunirse con Yván Gil, canciller de Venezuela, con Nicolás Maduro en el marco de «mantener un diálogo muy sincero».

Justificó la reunión de Petro con Rosales en aras de «buscar la paz política».

«Petro ha planteado una paz política y ha hablado con todos los sectores. Se reunión con Maduro y en las relaciones de buscar la paz, habló con el principal candidato registrado de la oposición. Es un avance importante», declaró a W Radio de Colombia.

Respecto a si Colombia desconoce a Maduro, Murillo afirmó que mantienen comunicación permanente con la oposición democrática e incluso él mismo ha mantenido conversaciones confidenciales con la ganadora de la Primaria del 22 de octubre.

«Tenemos comunicación permanente con la oposición, con todos los sectores, escuchamos los planteamientos que nos hacen y los transmitimos. Nosotros nunca hemos desconocido el sector de MCM, yo he tenido conversaciones permanentes y he conversado de manera confidencial con ella y he tenido también conversaciones con otros sectores».

«Queremos la mejor solución para Venezuela. Colombia debe mantener una posición muy prudente, buscar canales diplomáticos y eso es lo que hemos hecho y lo que hace Gustavo Petro».

Asimismo, subrayó que no ha tenido una conversación con Petro sobre su visita a Venezuela porque él estaba de viaje en Estados Unidos.

«Hablemos de la relación de Estados Unidos, lo de Venezuela lo vemos después, yo todavía no he hablado con Gustavo Petro de los resultados de esas conversaciones, voy a conversar con él y él dará las instrucciones».