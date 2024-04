El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello afirmó este lunes que María Corina Machado miente a los venezolanos al decir que hasta el 18 de julio pueden sustituir a un candidato por el nombre de Corina Yoris o el de ella misma, para que se enfrente a Maduro en la presidencial del 28 de julio.

Durante la rueda de prensa semanal del PSUV leyó el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) y comentó: «Que se maten por su propio pulso y ojalá lo entiendan por el bien del país».

«Los diez días es mentira, es otra manipulación, otro engaño, otro fraude de ese sector opositor que se empeña en engañar a su propia gente».

Machado insistió este domingo en que Maduro no podrá elegir a su rival en las presidenciales.

«Tenemos la gente y tenemos una gran oportunidad y faltan solo 122 días. No es verdad que ellos pueden hacer lo que les da la gana, imponernos sus términos cambiando las reglas, violando la constitución. Las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta diez días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. Y la pelea es peleando. Y ahora es que hay tiempo».

Cabello sostuvo que para este proceso electoral «no pueden hacer nada, no va, está fuera, se acabo ese juego».

«María Corina, Corina Yoris, tienen un grave problema. Para este proceso electoral, según la ley orgánica, no pueden hacer nada, solo votar. Cuando tú encuentras esas contradicciones entre Corina y María Corina si se van a reunir con Rosales o no, uno determina que pobre de Venezuela si llegan a gobernar, hay traiciones terribles entre ellos».

«La señora dice que ella es la candidata y se dio plazo hasta el 18 de julio. No pueden hacer nada, no va, está fuera, se acabo ese juego. Y le quiero decir que el problema de esa señora no termina ni en el 2024, 2030 ni en el 2036».