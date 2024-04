El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, criticó la postura de Manuel Rosales de cara a las próximas elecciones presidenciales que se realizarán el 28 de julio.

Según Cabello, Rosales expresó su intención de “salvar la ruta electoral”, pero el dirigente del partido chavista señaló lo que considera una contradicción en la posible retirada de Rosales, sugiriendo que su salida no contribuiría a la salvación de dicha ruta.

«Manuel Rosales dijo que él estaba salvando la ruta electoral, pero si se va, no la salva. Son las contradicciones de ellos. Ahora Manuel Rosales es el campeón guabina de Venezuela y el Caribe y sus alrededores. No, no él nunca va a asumir una posición».

Cabello también mencionó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha postulado a Edmundo González como candidato, quien, según la interpretación del chavismo de las reglas electorales, solo puede ser sustituido por otro candidato previamente postulado, insinuando que Rosales es el único capaz de ser ese posible sustituto.