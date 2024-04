El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, Benigno Alarcón afirmó este jueves que, la decisión sobre el candidato unitario de la oposición democrática debe pasar por la aprobación de María Corina Machado.

«Debe haber un acuerdo de respaldo a un candidato, sea quien sea, y eso necesariamente en las circunstancias actuales, debe pasar por la aprobación de María Corina Machado, ganadora de la Primaria porque no podemos ignorar la Primaria porque hubo un alto nivel de participación y una candidata que sacó 92 % de los votos», dijo en Primera Página de Globovisión.

«La elección no se gana sin esos electores. Al final del día, Machado está en una situación de liderazgo que es innegable, pese a que no tiene la candidatura porque no se ha podido concretar».

Asimismo, refirió a la reunión del presidentde de Colombia, Gustavo Petro con el gobernador del Zulia, Manuel Rosales.

«Si vamos a tratar de mediar en un proceso hay que hacerlo bien, y lo mejor es reunirse con todos los actores que tienen representación en la oposición. Esa es la manera de que sea aceptado porque un mediador no puede imponerse sino que las partes confían en él y le piden que asista el proceso. Es fundamental la transparencia y reunirse con todas las partes».