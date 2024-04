El profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la USB y miembro directivo nacional de Encuentro Ciudadano se refirió a la situación laboral de los profesores en Venezuela.

«Resulta absurdo ver a diario como gastan recursos en banalidades, pinturas y decoraciones, tarimas y sonidos enormes, escoltas y vehículos de alta gama, en todo aquello que constituye un negocio productivo para quienes lo ordenan. Esto mientras los trabajadores en general sufren la peor y más continuada precariedad y pobreza, explotación y esclavitud moderna, porque hace más de dos años no aumentan sueldos y salario ni hay mejoras en la protección social laboral. Es obvio que las nóminas no son negocio. No dejan rédito alguno a quienes pagan».

«Sanciones mayores y más crueles son las que aplican a los trabajadores, a los profesores y maestros, al personal de salud, a toda la administración pública con influencia indudable en la empresa privada. Esperamos que por ser año electoral el régimen no venga con más bonos unificadores de la miseria. El discurso de las sanciones como límite para los trabajadores se lo tragó la realidad. Quienes trabajamos merecemos calidad de vida. Nos asustamos cada vez que se publica la canasta alimentaria y más cuando nos acercamos a comprar algo, especialmente la comida».

«Las sanciones no las inventamos quienes trabajamos, son obra del régimen y su accionar. Pero la falta de respuesta para los trabajadores, para los educadores, para el personal de salud, para la administración pública de todos estos años la sancionaremos en julio con el mayor voto castigo que haya habido en la historia de Venezuela».

Con información de NP