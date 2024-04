Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reaccionó este miércoles 17 de abril ante la decisión de Estados Unidos de reinstaurar las sanciones sobre la exportación de petróleo y gas de Venezuela.

Cabello expresó su descontento y calificó a Estados Unidos de «señores imperialistas» que solo buscan atentar contra la estabilidad de Venezuela.

Además, el dirigente oficialista acusó a ciertos sectores de la oposición de presuntamente haber solicitado estas medidas: “Claro, esas sanciones, es importante aclararlo, fueron pedidas, solicitadas, por los apellidos de Venezuela”.

Seguidamente, se refirió específicamente a figuras opositoras como María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Henrique Capriles y Antonio Ledezma.

Según Cabello, estas sanciones no hacen más que perjudicar al pueblo venezolano, una afirmación que resuena con la narrativa gubernamental de que las medidas punitivas afectan principalmente a la ciudadanía y no a los líderes políticos.

Con una postura desafiante, Cabello aseguró que el gobierno de Venezuela no se dejará intimidar y lanzó un mensaje directo a Estados Unidos, minimizando el impacto de sus acciones: “Agarren sus sanciones y las doblan con cuidadito, o enróllenlas más bien para que no les duela, y las guardan, a nosotros no nos importa lo que haga Estados Unidos”.