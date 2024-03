El rector de la UCV, Víctor Rago se pronunció este sábado sobre la denuncia que hizo la joven con discapacidad visual Andreina Pérez, y aseguró que están haciendo las investigaciones correspondientes para tomar los correctivos necesarios.

«En la UCV hay tradición de apoyo institucional a las personas con discapacidad, prueba de lo cual son sus numerosos egresados. El caso denunciado se está investigando dentro de ese espíritu y establecidos los hechos se adoptarán los correctivos necesarios», suscribe un mensaje de Rago en su cuenta X, antes Twitter.

Fue este viernes, cuando un video de @andrelu_98 en TikTok se viralizó, ya que la joven condenó la ignorancia del personal ucevista respecto a las personas con discapacidad.

«Estoy saliendo de la UCV y puedo decir que el nivel de sensibilización y de inclusión del personal está en cero», expreso. «Acabo de tener una entrevista con la trabajadora soial por un cupo para terapia ocupacional o fisioterapia; y todas las carreras me dijeron que no podía estudiar porque no veo».

«El nivel de ignorancia en cuanto a la forma de adaptarse al estudio, es bastante grave porque hay muchísimas formas en las que puedes estudiar casi cualquier carrera».

Con base en su experiencia, recomendó a los jóvenes con discapacidad abstenerse de solicitar ayuda para estudiar en la UCV al personal administrativo.

«Te cierran el camino como sea. No perderé mi tiempo, no estudiaré aquí, pidan ayuda para hacer prueba interna, pero no intenten ingresar a través del personal porque no van a poder».