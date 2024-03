El gobernador del Zulia y candidato presidencial de Un Nuevo Tiempo y Fuerza Vecinal, Manuel Rosales ratificó este miércoles su compromiso con el cambio político, y rechazó la «campaña sucia» que, según él, se ha desatado en redes sociales al llamarlo el candidato de Nicolás Maduro.

«Inscribí mi candidatura, pero me han desatado una guerra por las redes sociales. Gastan millones de dólares inventando, calumniando, diciendo mentiras. Que si soy el candidato de Maduro…que Dios y la virgen me amparen y me favorezan; que yo negocié para quedarme como gobernador, qué es eso. Yo seré gobernador hasta que el Zulia decida».

En este orden de ideas, expresó que lo único que negociaría con Nicolás Maduro «si le corresponde seguir adelante -con su candidatura-» es «que Maduro entregue sin violencia el poder, que entregue la presidencia»

Aseguró que quienes han desatado esta «campaña sucia» son dirigentes que se fueron del país tras negociar con el Gobierno «y están muy cómodos afuera».

«No voy a pelear ni voy a caer en eso, pero los que estamos aquí, tenemos que dar la cara por este país. Esa es la tarea de los líderes, la tarea de los dirigenetes. Cada dardo envenenado, cada mentira, cada calumnia que levantan contra un dirigente o contra Manuel Rosales está ayudando a Maduro por debajo de cuerda. Es una altísima traición», sentenció.

Rosales quien no ha sido respaldado por la Plataforma Unitaria, hasta este momento, refirió nuevamente a cómo se llevó a cabo su inscripción ante el CNE. Primero, dijo que se plantearon varios nombres posibles para ser postulados ante el CNE, consultaron con la Delegación de la Negociación, «llamaban para ver si pasaba y dijeron este pasa, este no pasa».

«Son las trabas que ponen y llame a 4 de ellos y les pedí que se inscribieran como candidatos, y ellos tendrán sus razones, ninguno aceptó y transcurrían las horas, yo me temía que no fuésemos a quedar sin candidato presidencial y dejarle la cancha libre a Maduro para que se quedara 6 años más destruyendo al país».

Según Rosales, fue contactado por varios partidos, y pidió reiteradas veces a la Plataforma Unitaria que escogiera un nomnbre «pero eso no pasó».

«No se decidió nada porque también hay dirigentes que no creen en la ruta electoral y juegan a la fantasía, yo los respeto, juegan a la magia, a que van a venir los marines a salvar a Venezuela o creen que si nos quedamos en la casa y no votamos, tumbamos al Gobierno; o por la ruta de la violencia que siempre ha fracasado».

«Les dije no podemos dejar a Venezuela sin la opción del voto, sería muy grave, sería muy triste y faltaban cinco para las 12 y se cerraba el sistema y yo tenía que decidir. Si no inscribíamos a alguien, tendría que decirle hoy a ustedes -al Zulia- nos quedamos sin partido, sin la tarjeta de la manito, no podemos ir a las regionales y tenemos que volver a entregar el Zulia a los destructores», justificó.

Pese a que prometió que sacará a Maduro con votos, Rosales aseguró que declinará su candidatura, si a través de la negociación, la oposición democrática logra inscribir otro candidato.

«Se los digo con el corazón en la mano: busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno, búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. ¡Búsquenlo, pero no difamen y no dejen sin salida al pueblo de Venezuela».