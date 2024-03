El secretario general de Acción Democrática (AD) en resistencia, Henry Ramos Allup reiteró su apoyo a la candidatura de María Corina Machado y asegura que ganará las elecciones presidenciales en Venezuela este año aunque esté inhabilitada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Así lo expresó en entrevista concedida a ABC de España.

-¿Está con María Corina hasta el final aunque esté inhabilitada?

-Claro, ella es nuestra candidata y con ella vamos a ganar las elecciones.

-¿Qué pasará si no la dejan inscribirse como candidata?

-No puedo vaticinar lo que pasará. Esto es muy complejo. Pero sí le puedo asegurar que vamos a ganar las elecciones con María Corina.

-¿Le recomendaría hablar con Maduro?

-Si ella me dijera mañana, mira, Henry, ¿crees que deberíamos intercambiar opiniones con el Gobierno?, yo le respondería que sí.

-¿El apoyo del partido AD supone también fotografiarse y acompañarla en la campaña?

-Solo tiene que mirar en las redes sociales en todos los estados y regiones donde AD está haciendo campaña a favor de la candidatura de María Corina, estamos presentes y apoyando sin que ella lo pida.

-¿Es necesario que usted la acompañe en algunas giras y se tomen la foto juntos?

-A lo mejor no nos verás juntos en público. Además, no conviene que María Corina aparezca solo con dirigentes políticos porque van a creer que es una candidatura controlada por los partidos, eso no es bueno, lo interesante es que ella trabaje y haga campaña y que se entienda con todos los sectores.