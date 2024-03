Henrique Capriles Radonski, quien está sujeto a una inhabilitación política, criticó este martes 26 de enero al gobierno de Nicolás Maduro por su falta de acción democrática y por violar la Constitución. “El diagnóstico está muy claro, quienes están en el poder no actúan democráticamente, pisotean la Constitución y las leyes diariamente”, afirmó.

A pesar de los obstáculos, como la inhabilitación de María Corina Machado y la doctora Corina Yoris, Capriles subrayó la importancia de la participación electoral.

“Los venezolanos quieren votar y elegir una alternancia, un cambio”, declaró, enfatizando que la elección no es una competencia por el liderazgo opositor, sino una oportunidad para el cambio.

Capriles hizo un llamado a la unidad entre las fuerzas de cambio y democráticas, sugiriendo que las diferencias individuales no deberían impedir la colaboración. «Ojalá que María Corina y Manuel, ojalá que todos los que queremos cambio podamos coincidir y remar juntos. ¿Por qué no hacerlo? Ya han conversado. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? y buscar coincidencias que seguro serán más grandes que las diferencias. La esperanza de millones de venezolanos está allí. ”, propuso, alentando el diálogo y la acción conjunta.

Concluyó con un mensaje de esperanza y determinación: “La esperanza de millones de venezolanos está allí. Construir juntos, cada quien con el rol que tiene. Imposible no hay”. Capriles instó a mostrar grandeza y amor por Venezuela, asegurando que la unidad es el camino hacia el cambio deseado.