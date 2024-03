La periodista de teleSUR Madelein García se dirigió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele tras mostrar su apoyo a María Corina Machado, y comparó a la candidata opositora con las bandas organizadas de su país: «Es una especie de Mara salvadoreña».

En un hilo en X, antes Twitter, García quien durante los últimos años ha dado cobertura a la fuente presidencial en Venezuela, citó un mensaje de Bukele en el que el joven e irreverente mandatario manifestó su apoyo a Machado como candidata presidencial.

«Creo que no conoce a los venezolanos, ella, me refiero a María Corina Machado es una amenaza como las bandas organizadas que usted desarticuló», escribió. «Un poco para que pueda entender con una similitud de El Salvador. Sí, es una especie de Mara salvadoreña y usted créame que no lo permitiría».

Según García lo que diferencia a Machado de los delincuentes de El Salvador, es que «no tiene tatuajes, es de cuello blanco, es blanca y viene de estratos sociales altos».

«Así que no es miedo, es justicia y defensa de la Paz y estabilidad. Ni en El Salvador se permitiría que un político o una política pidiera invasión a su país, atentara contra la democracia, peor aún y esto si que es un delito mayor, fuera la embajadora alterna de otro país ante la ONU», agregó. «No es miedo, es decencia y democracia».