Oppenheimer, el drama atómico de Christopher Nolan, se coronó con el Óscar a mejor película este domingo y dominó la 96ª gala de los Premios de la Academia celebrados en Hollywood al llevarse siete estatuillas.

La indiscutible favorita de la noche, que sigue las tribulaciones del padre de la bomba atómica y que conquistó la temporada de premios, había llegado con 13 nominaciones.

«Creo que todos los que hacemos películas sabemos que uno medio sueña con este momento», dijo Emma Thomas, productora de la cinta y esposa de Nolan, al recibir la estatuilla a mejor película. «Llevo mucho tiempo soñando con este momento, pero parecía tan improbable que ocurriera. Y ahora que estoy aquí y todo se me ha ido de la cabeza», agregó.

Antes, Nolan, quien se consagró como el mejor director de esta gala, celebró el triunfo con un humilde discurso. «No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje (del cine), pero saber que piensan que soy una parte importante significa mucho para mí», afirmó.

La cinta, que conquistó por igual a la crítica y a la audiencia, venció en las codiciadas categorías de dirección, para Nolan; mejor actor, para Cillian Murphy; y mejor actor de reparto, para Robert Downey Jr. Mientras Murphy le dedicó su premio «a los pacificadores», Downey -con una trayectoria marcada por altos y bajos- arrancó risas al agradecer a su «terrible infancia y a la Academia, en ese orden».

Barbie -la otra mitad del fenómeno Barbenheimer que recaudó en conjunto 2.400 millones de dólares en taquilla global- inundó de rosa el Teatro Dolby de Hollywood, pero solo se llevó una estatuilla. Compuesta por Billie Eilish y Finneas, What Was I Made For?, parte de la exitosa banda sonora de la sátira feminista de Greta Gerwig, triunfó a mejor canción, dándole un segundo Óscar a los hermanos.

Por otro lado, Pobres criaturas -del director griego Yorgos Lanthimos- fue otra gran triunfadora de la noche con cuatro galardones, incluyendo los de vestuario, maquillaje y diseño de producción. Emma Stone, quien interpreta a Bella Baxter, la singular protagonista de esta crónica frankestiniana, se llevó el Óscar a la mejor actriz, el segundo de su carrera, derrotando a Lily Gladstone, otra gran favorita de la noche por su participación en Los asesinos de la luna.

Con información de DW.