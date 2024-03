El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León expuso los escenarios posibles para la oposición democrática ante la arremetida reciente contra el equipo de María Corina Machado, y cuando ya arrancó el proceso de postulaciones de candidatos ante el CNE, que se extenderá solo hasta el 25 de marzo.

De entrada, León advirtió que en el análisis de entorno no es relevante lo que debe ser o lo que quieres ser, sino lo que es. Tildó de repudiable la detención de Dignora Hernández y Henry Alviarez, miembros del Comando de Campaña de MCM y afirmó que cada día es menos probable que Machado se pueda inscribir como candidata.

«En términos de la elección presidencial, es clarísimo que no hay una probabilidad relevante de que el gobierno permita la participación de la candidata electa en primarias (lo ha dicho hasta el cansancio y ha ejecutado las acciones que lo impiden) y tampoco la de un sustituto espejo, que no tenga peso específico e intente cubrir el puesto para que ella sea la candidata real en sombra. (Los eventos repudiables de ayer lo confirman)», suscribe mensaje en X, antes Twitter. «Nosotros rechazamos esa acción y la consideramos anti democrática, pero eso no cambia un ápice su probabilidad de ocurrencia. Es un hecho concreto».

Subrayó que no hay elementos sólidos que permitan proyectar que Maduro estará presionado para negociar con MCM su incorporación como candidata, ni antes ni después del día de cierre de postulaciones el 25 de marzo. Argumentó que no existen amenazas creíbles, ni estímulos suficientes para que el gobierno asuma ese riesgo, por lo tanto la tesis de que esa candidatura inhabilitada estará viva hasta el final de la campaña, puede ser muy importante para mantener viva la llama de la lucha política, pero es bastante ingenua y extremadamente poco probable.

León explicó que si en estos cinco días de postulación, la Plataforma Unitaria utiliza sus únicas dos tarjetas para un sustituto, sin peso específico, que intente jugar como interpuesto, el resultado esta cantado:

«Será también inhabilitado y el problema mayor es que ocurrirá después de la fecha de cierre de postulaciones y la Plataforma Unitaria se quedará sin candidato propio en la elección. Sin embargo, si bien esa acción cerraría la primera fase de opciones para tener un sustituto elegido por la PUD, entraríamos automáticamente a la segunda fase, que sería decidir si se sigue una propuesta de ilegitimación de la elección (equivalente al llamado a la abstención) o se decide negociar (o haber pre negociado) con uno de los candidatos que logre inscribirse en la carrera electoral».

En este escenario, no tiene claro si Machado decidirá concentrarse en la invalidación de la elección, de la que queda técnicamente fuera o terminará presionada a negociar con el resto de la oposición el apoyo a algún sustituto con capacidad real de correr.

Aunque la mayor probabilidad de ocurrencia, en su caso, siguió, se ubica en el irreconocimiento de una elección, que sin duda calificará de ilegítima. Los escenarios posibles, parecen claros:

1) La oposición institucional puede quedar completamente fuera de la elección con MCM y repetir la experiencia del 2018 (Maduro habría logrado su objetivo)

2) MCM puede acordar con la PUN y apoyar a un sustituto real seleccionado antes del vencimiento y sorprender, manteniendo viva la lucha electoral (un escenario que permitía a USA tener una razón concreta para mantener el

balón en juego a nivel de la flexibilización de sanciones energéticas)

3) la PUN puede verse obligada a fracturarse de MCM antes del 25 y postular candidato sustituto real, al menos en la tarjeta de UNT e intentar polarizar la elección a pesar de la debilidad generada en la fractura. (El juego seguiría vivo, aunque dependiente de la reconquista de la participación electoral, que estará inicialmente golpeada).

4) finalmente, la PUN puede perder su capacidad de escoger el candidato en sus tarjetas, pero negociar después del 25 su apoyo a un candidato que quede por descarte inscrito en la elección, dentro de los clusters más potables para ella, probablemente en las tarjetas no judicializadas de Fuerza Vecinal o el partido El Conde.

A juicio de León lo que no pasará es que MCM pueda correr, aunque sería algo que él personalmente celebraría.