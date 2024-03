La coordinadora de Voto Joven, Wanda Cedeño afirmó que el lapso establecido para que los jóvenes mayores de 18 años puedan inscribirse en el RE para las presidenciales del 28 de julio, es insuficiente.

Así lo expresó en entrevista concedida a El Pitazo, en la cual subrayó que no existe una campaña robusta para promover la inscripción de jóvenes.

Destacó que probablemente el Registro Electoral no será accesible para toda la ciudadanía debido a la falta de información. Asimismo, dijo que es un proceso que no cumple con las solicitudes que se han hecho al CNE sobre tener una jornada lo suficientemente amplia para garantizar la inscripción de los 3 millones de jóvenes que no están inscritos en este momento.

«Desde 2015 se ha evidenciado un recorte en los lapsos a las jornadas especiales de inscripción y actualización de datos. Pasamos a tener una jornada de casi seis meses en 2015, a tener jornadas posteriores de 20 días o hasta un mes como máximo, que es el caso de este proceso electoral», declaró.

Recalcó que aún quedan detalles por definir de la jornada como es el caso de la cantidad de puntos y máquinas que van a estar disponibles, así como los lugares geográficos: «Los tiempos no dan para inscribir a la cantidad de jóvenes que no lo han hecho porque la máquina de inscripción no maneja más de 40 movimientos por día. En el último operativo de las elecciones del Esequibo se aprobaron solo 500 máquinas».

«Estamos a la expectativa, creemos que aún cuando el Consejo Nacional Electoral determinó un lapso sumamente corto, pues sigue teniendo la oportunidad de aprobar una jornada extensa geográficamente que pueda hacer frente con lo corto del lapso».

A pesar de las dificultades que se puedan presentar, dijo que es posible reducir la brecha de jóvenes que en este momento no pueden participar y no tienen la posibilidad de expresar su voz.

En ese sentido, indicó que es importante que la juventud que no está inscrita lo haga antes de que comience la jornada para agilizar los procesos y darle la oportunidad a los que tienen más dificultad para hacerlo.

